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    • 09 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:42

    80 yıldır gönderilmeyi bekleyen mektup adresine yeni ulaştı

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    ABD'nin Illinois eyaletindeki bir çifte yaklaşık olarak 80 yılı geçen bir süre önce gönderilen mektup, postanede yıllar sonra ortaya çıkınca adresine yeni ulaştı.

    80 yıldır gönderilmeyi bekleyen mektup adresine yeni ulaştı
    Mektup, Abd, Amerika

    ABD'nin Illinois eyaletinin DeKalb bölgesinde bulunan postanede 80 yıldır gönderilmeyi bekleyen bir mektup ortaya çıktı. Mektubun üzerinde adı yazan Louis ve Lavena George öldüğü için onların akrabalarını aramak durumunda kaldı. Önce bir postane çalışanı, çiftin Oregon eyaletindeki Portland'da ikamet eden kızı Grace Salazar'a ulaştı. O da kardeşi Jeanette George'a haber verdi.

    80 yıldır gönderilmeyi bekleyen mektup adresine yeni ulaştı

    ŞOK OLDULAR!

    WIFR-TV'ye olayı anlatan Jeannette George, şunları söyledi; Geçmişten gelen bir mesaj, görünen o ki hiçliğin ortasından geldi, bu inanılmaz. Herkes 'Aman Tanrım' dedi. Çok şaşırdık. Jeannette George, kendisinden önce doğup kistik fibrozis yüzünden ölen ablası ile ilgili olarak mektubun ebeveynlerine gönderildiğini açıkladı. Taziye mesajının George ailesinin bir akrabasından geldiğini söyledi.

    "Bir çocuk kaybetmek her zaman kötüdür. Bu konu beni duygusallaştırdı. Ebeveynlerimin yası ve ben doğmadan önce ailemin tecrübe ettiği kayıplarla temasa geçtim" dedi. Mektubun sahiplerini arayan postane çalışanı, sokağın adı olsa bile evin numarası yer almadığı için zarfın yerine ulaşmadığını ifade etti. Ayrıca postacı, adının gizli tutulmasını istedi.

    Haberler>Yaşam>80 yıldır gönderilmeyi bekleyen mektup adresine yeni ulaştı
    mektupABDAmerika
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