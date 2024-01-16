Alman kadın tatil için geldiği Sakarya'da Müslüman oldu

16 Ocak 2024 15:02 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:03

Tatil yapmak için Karasu'daki yakınlarının yanına gelen Alman turist Jesica Gutter, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Karasu Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Alman kadın için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'den İslam Dini hakkında bilgi alan Gutter, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

LEYLA İSMİNİ ALDI

"Leyla" ismini alan kadını tebrik eden Çelebi, Gutter'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.