Banu Küçükköylü kimdir? Refia Banu Küçükköylü kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

10 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:21

Banu Küçükköylü hakkında merak edilenler Banu Küçükköylü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? soruları ile aratılmaya başlandı. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Banu Küçükköylü hakkında bilgiler...

BANU KÜÇÜKKÖYLÜ KİMDİR?

Adı ile gündemde yer alan Banu Küçükköylü hakkında çok fazla bilgi henüz bulunmamaktadır. Banu Küçükköylü'nün Türkiye'de gayrimenkul şirketlerine danışmanlık yaptığı bilinenler arasında yer alıyor. Eski Türkiye güzellik yarışması 3.sü olan Küçükköylü,

1991 MİSS TURKEY İLK 3 LİSTESİ!

1991 senesinde yapılan Miss Turkey'de 1. Pınar Özdemir olurken, Aslıhan Koruyan 2. oldu. Defne Samyeli ise 3. olarak yer aldı.

MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASI 1991 YILINDA BİRİNCİ KİM OLDU?

1991 yılında düzenlenen Miss Turkey'da Pınar Özdemir birinci olmuştu.