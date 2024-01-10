10 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:30

Arama motorlarında aratılan Banu Sağnak hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Son günlerde adını sürekli duymaya başladığımız Banu Sağnak ile ilgili merak edilen Banu Sağnak kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? sorularının yanıtı haberimizdedir.

BANU SAĞNAK KİMDİR?

1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen Banu Sağnak, Özel Türk Koleji ve M.S.Ü. Grafik Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Nazım Oktar ve Gülgün Feyman'dan spikerlik eğitimi alan Sağnak, 2006- 2007 aralığında MSA Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim almıştır. Banu Sağnak, 1992-93 yılındaki Türkiye ve Avrupa Güzellik yarışmalarında üçüncülükler aldı. En son Ünlüler Çiftliği adlı yarışmayı sundu.





