Beyin kanaması geçiren 112 yaşındaki kadın, operasyon sonrası hayata tutundu

15 Şubat 2024 18:42 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 18:55

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Gülhanım Nas, geçen hafta Cuma günü yakınları tarafından vücudunun sağ tarafında kuvvet kaybı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle Kelkit Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesine alındı.

Beyninde kanama tespit edilen Nas, daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, hastanın beyin zarının altında yaklaşık 3 santimetre kalınlığında büyük bir kanama tespit edildi ve Beyin Cerrahı Op. Dr. Bedrettin Özsoy tarafından muayene edildi.

AMELİYAT 1 SAAT SÜRDÜ

Ameliyat gerektiren riskli bir durum olmasıyla birlikte, Op. Dr. Özsoy, anestezi ekibinin çalışmasıyla hastayı tamamen uyutmadan sadece kafa derisinin uyuşturulmasıyla ameliyata aldı. Yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonun ardından Gülhanım Nas, yoğun bakım servisine alındı ve hızlı bir iyileşme süreci geçirdi.

HAFTA SONU TABURCU EDİLECEK

Vücudunun sağ tarafındaki kuvvet kaybı ve bilinç bulanıklığı gerileyen hasta, bir gün sonra servise alındı. Başarılı ameliyat nedeniyle doktor ve sağlık ekibine teşekkür eden hasta yakınları, yaşlı kadının hafta sonu taburcu edileceğini öğrendiler.