Bir zamanlar terörün cirit attığı Mergabütan Yaylası'nda kayak keyfi 

07 Ocak 2024 00:03 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 00:10

İran ve Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan Hakkari'de, vatandaşlar 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası'ndaki kayak pistine akın etti.

Bir zamanlar teröristlerin yuvası haline gelen dağlar TSK tarafından temizlendi ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Turizimci ve iş insanı Ömer Demirel, her hafta düzenlenen turlarla Mergabütan'ın dünyaya açılan bir turizm kapısı haline geldiğini vurguladı.

Demirel, “Bugün burada 25 kişilik grubumuzla birlikteyiz. Amacımız, bölgede turizmi geliştirmek ve kış turizmini, özellikle kayak sporunu insanlara sevdirmek. Çalışmalarımız, insanları bu tür etkinliklere kolay ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak üzerine kurulu. Ayrıca şehrimizi ulusal bazda tanıtmak için turlarımız devam edecek" diye konuştu.