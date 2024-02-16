16 Şubat 2024 10:13 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:31
Böyle esnaf görülmedi! Hamsinin tazeliğini çiğ çiğ yiyerek gösterdi
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir halk pazarında, hamsi satışı yapan Yakup Öztürk'ün müşterileri ile olan keyifli sohbetleri, alışverişe renk kattı. Pazar esnafı Öztürk, Ankara'da da taze balık yenilebileceğini çiğ çiğ tüketerek kanıtlamaya çalıştı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sattığı hamsilerin tazeliğini, onları çiğ olarak yiyerek gösteren Öztürk, müşterilerine balığın fındık gibi tadı olduğunu ve gerçek vitaminin balığın kılçığında saklı olduğunu söyledi.
Annesinin Trabzonlu olduğunu söyleyen esnaf, balığı doğrudan ağzına atarak müşterilerine pratik bir tüketim yöntemi önerdi.
"ÇİĞ BALIK MI YENİR?"
"Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek çiğ yenebileceğini söyleyen Öztürk, müşterilerini de güldürdü. Öztürk, bir kadın müşterinin, "Ağzın pis pis kokar. Çiğ balık mı yenir. Git Allah aşkına" sözlerinden kaçamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı