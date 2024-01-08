Çalışkan fare her gece atölyeyi düzenledi! Dağınık çalışan adamın arkasını böyle topladı

08 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:37

Galler'de yaşayan emekli postacı Rodney Holbrook, kendi atölyesinde çalışırken gizemli şekilde her gün dağınık şekilde bıraktığı masasının toparlandığını fark etti.

Rodney Holbrook, rutine binen olayı kimin yaptığını merak edince odaya gece görüş kemarası kurmaya karar verdi.

"BUNDAN KEYİF ALIYOR"

Kamera kayıtlarını izleye adam, elbise mandallarını, mantarları, somunları ve cıvataları toplayan çalışkan bir fareyi yakaladı. 75 yaşındaki Buildingh Wells'li Powys, temizlik ritüelinin iki aydır devam ettiğini söyledi.

Holbrook "Hepsini kutuya geri koymaları gerçekten inanılmaz, bence bundan keyif almaları mümkün" dedi.