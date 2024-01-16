Camideki dilek kutusunu açan imamı duygulandıran not! 

16 Ocak 2024 18:15 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 18:16

Tokat'ta 3 yıldır Fatih Camii'nde imamlık yapan Mustafa Çakırtaş, dilek ve şikayet kutusuna bırakılan notları okumak istedi. Notları tek tek inceleyen imam, bir vatandaşın bıraktığı notu görünce hayrete düştü.

Vatandaşın bıraktığı notta, "Hocam ben cep telefonumu caminin elektriğinden şarj ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız. Hakka girmeyelim. Allaha emanet olun" yazıyordu.

Notu gören imam, duygulanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"DEVLET MALININ HİÇE SAYILDIĞI BU ZAMANDA..."

İmam Mustafa Çakırtaş, "Camimiz yol kenarında olduğu için buradaki vatandaşlarımızın rahat etmeleri için elimizden geldiği kadar her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarını şarj etmesi için de prizlerimiz dışarıda ve açıktadır. Bununla alakalı vatandaşlarımız gerektiğinde kullanıyorlar. Bir vatandaşın yazdığı mektup bizleri duygulandırdı. Bu mektupta da bir vatandaşımız cep telefonu için kullanmış olduğu şarj nedeniyle kul hakkına girmemek için buraya bir not ve 100 TL para koymuş. Paranın miktarı önemli değil; ama kul hakkının ve devlet kamu malının hiçe sayıldığı son zamanlarda bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesi, hala bu şuurun olması bizleri duygulandırdı. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve kimse kul hakkı yemez" dedi.