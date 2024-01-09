Dilan Polat’ın cezaevinde kalmadığı ortaya çıktı! Kameralar her anını izliyor

09 Ocak 2024 09:01 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:01

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve sonrasında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sahte fatura kesme ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinden sonra 43 adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı. Sonrasında da Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Dilan Polat’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. İşte son gelişmeler…

DİLAN POLAT CEZAEVİNDE KALMIYOR

Dilan Polat için avukatları psikolojisinin iyi olmadığı yönünde en son açıklamalarda bulunmuştu. 2019 yılından beri de antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kanal D'nin haberine göre; Dilan Polat, akıl hastanesine yatırıldıktan sonra cezaevine geri dönmedi. Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği de aktarıldı.