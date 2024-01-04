04 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:29
Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
Kanal D ekranlarında başlayacak olan İnci Taneleri dizisinin fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi esnasında çalan şarkı dikkatleri çekti. Arama motorlarında ise Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor? araması yapıldı.
Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dikkat çeken fragmanda çalan şarkı ise gündem oldu. Peki, Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?
DİLBER EVİN BARKIN YOK MU SÖZLERİ!
Keşke biraz daha kalsaydın
Aşkım gönlünü alsaydın
O kadar soğuk davrandın ki
Üşüyorsan canımı yaksaydın
Dilber evin barkın yok mu
Baban anan yok mu
Benim senden başka kimsem yok
Beni affet Dilber
Keşke biraz daha kalsaydın
Aşkım gönlünü alsaydın
O kadar soğuk davrandın ki
Üşüyorsan canımı yaksaydın
DİLBER EVİN BARKIN YOK MU ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?
İnci Taneleri dizisinde yer alan "Gemileri Yakarım" şarkısını Sincanlı Erkan seslendirmektedir. "Dilber Evin Barkın Yok Mu" şarkısı 1970'li senelerden kalan anonim bir türküdür.