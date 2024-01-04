04 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:29

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dikkat çeken fragmanda çalan şarkı ise gündem oldu. Peki, Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU SÖZLERİ!

Keşke biraz daha kalsaydın

Aşkım gönlünü alsaydın

O kadar soğuk davrandın ki

Üşüyorsan canımı yaksaydın

Dilber evin barkın yok mu

Baban anan yok mu

Benim senden başka kimsem yok

Beni affet Dilber

Keşke biraz daha kalsaydın

Aşkım gönlünü alsaydın

O kadar soğuk davrandın ki

Üşüyorsan canımı yaksaydın

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

İnci Taneleri dizisinde yer alan "Gemileri Yakarım" şarkısını Sincanlı Erkan seslendirmektedir. "Dilber Evin Barkın Yok Mu" şarkısı 1970'li senelerden kalan anonim bir türküdür.