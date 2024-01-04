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    • 04 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:29

    Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?

    Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

    Kanal D ekranlarında başlayacak olan İnci Taneleri dizisinin fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi esnasında çalan şarkı dikkatleri çekti. Arama motorlarında ise Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor? araması yapıldı.

    Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?
    İnci Taneleri

    Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dikkat çeken fragmanda çalan şarkı ise gündem oldu. Peki, Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?

    DİLBER EVİN BARKIN YOK MU SÖZLERİ!

    Keşke biraz daha kalsaydın

    Aşkım gönlünü alsaydın

    O kadar soğuk davrandın ki

    Üşüyorsan canımı yaksaydın

    Dilber evin barkın yok mu

    Baban anan yok mu

    Benim senden başka kimsem yok

    Beni affet Dilber

    Keşke biraz daha kalsaydın

    Aşkım gönlünü alsaydın

    O kadar soğuk davrandın ki

    Üşüyorsan canımı yaksaydın

    DİLBER EVİN BARKIN YOK MU ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

    İnci Taneleri dizisinde yer alan "Gemileri Yakarım" şarkısını Sincanlı Erkan seslendirmektedir. "Dilber Evin Barkın Yok Mu" şarkısı 1970'li senelerden kalan anonim bir türküdür.

    Haberler>Yaşam>Dilber Evin Barkın yok mu sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan şarkı kimin, kim söylüyor?
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    İnci Taneleri
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