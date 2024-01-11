Dünyanın en güzel çorbaları açıklandı! Listede Türk lezzeti de var
CNN Travel, dünyanın dört bir yanından en lezzetli çorbaları bir araya getirdiği listesini yayınladı. Türk mutfağının zengin lezzetlerinden birinin de yer aldığı listede, dünya genelinde sevilerek tüketilen çeşitli çorba tarifleri bulunuyor. İşte o liste...
CNN Travel'ın yaptığı en son araştırmaya göre, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden "Yayla Çorbası", dünyanın en iyi 20 çorbası arasında yer aldı. Çorbanın eşsiz lezzeti, basit ama usta işi bir tarife dayanıyor.
Yayla çorbasının temel malzemeleri arasında haşlanmış pirinç veya arpa bulunuyor. Ancak bu çorbanın gerçek sırrı, yoğurt bazlı karışımına eklenen bir tutam kuru nane. Nane, yoğurdun hafif aromasını mükemmel bir şekilde dengeleyerek, damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Uzmanlar, bu geleneksel Türk çorbasının tam anlamıyla tadını çıkarmak için yanında sıcak ve taze bir pide ile servis edilmesini öneriyor.
EN KÖTÜ YEMEKLER LİSTESİ KARADENİZLİLERİ ÇILDIRTMIŞTI
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas geçtiğimiz ay dünyanın en kötü lezzetlerini sıralamış ve Türkiye'den "lahana çorbası" da listede yer almıştı.
Listede yer alan yemeğin sanılanın aksine, Karadeniz'in meşhur kara lahana çorbası değil beyaz lahana çorbası olduğu ortaya çıktı.
İşte listede yer alan en iyi çorbalar:
Banga, Nijerya
Beef pho (phở bò), Vietnam
Borş (Borscht), Ukrayna
Bouillabaisse, Fransa
Caldo verde, Portekiz
Chupe de Camarones, Peru
Gazpacho, İspanya
Groundnut, Afrika
Gumbo, ABD
Harira, Fas
Kharcho, Gürcistan
Lanzhou, Çin
Mohinga, Myanmar
Menudo, Meksika
Moqueca de camarão, Brezilya
Soto ayam, Endonezya
Tom yum goong, Tayland
Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus
Tonkotsu ramen, Japonya