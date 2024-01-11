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11 Ocak 2024 18:07 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:09

Dünyanın en güzel çorbaları açıklandı! Listede Türk lezzeti de var 

CNN Travel, dünyanın dört bir yanından en lezzetli çorbaları bir araya getirdiği listesini yayınladı. Türk mutfağının zengin lezzetlerinden birinin de yer aldığı listede, dünya genelinde sevilerek tüketilen çeşitli çorba tarifleri bulunuyor. İşte o liste... 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Dünyanın en güzel çorbaları açıklandı! Listede Türk lezzeti de var 

CNN Travel'ın yaptığı en son araştırmaya göre, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden "Yayla Çorbası", dünyanın en iyi 20 çorbası arasında yer aldı. Çorbanın eşsiz lezzeti, basit ama usta işi bir tarife dayanıyor.

Yayla çorbasının temel malzemeleri arasında haşlanmış pirinç veya arpa bulunuyor. Ancak bu çorbanın gerçek sırrı, yoğurt bazlı karışımına eklenen bir tutam kuru nane. Nane, yoğurdun hafif aromasını mükemmel bir şekilde dengeleyerek, damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Uzmanlar, bu geleneksel Türk çorbasının tam anlamıyla tadını çıkarmak için yanında sıcak ve taze bir pide ile servis edilmesini öneriyor.

EN KÖTÜ YEMEKLER LİSTESİ KARADENİZLİLERİ ÇILDIRTMIŞTI 

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas geçtiğimiz ay dünyanın en kötü lezzetlerini sıralamış ve Türkiye'den "lahana çorbası" da listede yer almıştı.

Listede yer alan yemeğin sanılanın aksine, Karadeniz'in meşhur kara lahana çorbası değil beyaz lahana çorbası olduğu ortaya çıktı.

İşte listede yer alan en iyi çorbalar: 

Banga, Nijerya

Beef pho (phở bò), Vietnam 

Borş (Borscht), Ukrayna

Bouillabaisse, Fransa

Caldo verde, Portekiz

Chupe de Camarones, Peru

Gazpacho, İspanya

Groundnut, Afrika

Gumbo, ABD

Harira, Fas

Kharcho, Gürcistan

Lanzhou, Çin

Mohinga, Myanmar

Menudo, Meksika

Moqueca de camarão, Brezilya

Soto ayam, Endonezya

Tom yum goong, Tayland

Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus 

Tonkotsu ramen, Japonya

Foto Galeri
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti, fiyatı ikiye katlandı
<p>Gastronomi d&uuml;nyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, k&uuml;resel mutfaklardan &ccedil;eşitli yemekleri değerlendirerek d&uuml;nyanın en k&ouml;t&uuml; 100 yemeğini se&ccedil;ti. Karadeniz mutfağının vazge&ccedil;ilmezlerinden olan Kara Lahana &Ccedil;orbası da en k&ouml;t&uuml; 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı.&nbsp;</p>
<p>Kara lahana &ccedil;orbasının en k&ouml;t&uuml; yemekler arasında se&ccedil;ilmesi Karadeniz B&ouml;lgesi'nde tepkiler arttı. Kara lahana &ccedil;orbasını tanıtmak ve sahip &ccedil;ıkmak adına bir&ccedil;ok şehirde etkinlik d&uuml;zenlenirken, pazarda bağı d&uuml;ne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı.&nbsp;</p>
<p>Pazarda bağı &ccedil;ıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına &ccedil;ıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.</p>
<h3>"KARALAHANA G&Uuml;NDEM OLDU SATIŞLAR ARTTI"</h3> <p>Ortahisar il&ccedil;esindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda kara lahana satan İslam Seyis, kara lahana &ccedil;orbasının mutfakların vazge&ccedil;ilmez lezzeti olduğunu vurgularak, "Bizim i&ccedil;in daha iyi oldu. Karalahana g&uuml;ndem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime g&ouml;re neye g&ouml;re. &Ccedil;orbası ve sarma bizim mutfağımızın vazge&ccedil;ilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şu anda bağı 10 liradan satılıyor. Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha &ccedil;ok talep olmaya başladı. Satışlar arttı" ifadelerini kullandı.</p>
<p>20 yıldır bah&ccedil;esinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, kara lahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz B&ouml;lgesi'nin yemeği kara lahana &ccedil;orbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana &ccedil;orbasına pazarda &ccedil;alıştığımız i&ccedil;in hasret kalıyoruz. Kara lahanayı &ccedil;ok alıyorlar" şeklinde konuştu.</p>
<p>Pazarcılık yapan G&uuml;lten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları g&uuml;zel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize g&ouml;re &ccedil;ok harika bir yemektir. Bunu gelip &ccedil;anta &ccedil;anta alıyorlar" ifadelerini kullandı.</p>
<h3>FİYATI 2 KATINA &Ccedil;IKTI</h3> <p>Nadire İleli ise kara lahananın d&uuml;nyada en iyi yemek olduğunu kaydederek, "Sağlıklıdır. Kara lahanayı yememiş ayakta durabilir misin. Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Bağı &ouml;nceden 5 liraraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha &ccedil;ok satılıyor. Pazarda en &ccedil;ok lahana aranıyor" diye konuştu.</p>
<p>&Ouml;te yandan Trabzon'un en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde d&uuml;zenlenen bir etkinlikte dağıtılan kara lahana &ccedil;orbasını tadan Ruhşen U&ccedil;kun, "Kara lahana &ccedil;orbası bize &ccedil;ocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazge&ccedil;emeyeceğimiz bir yemek. Aspirin yerine ge&ccedil;iyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" derken, Kahramanmaraş'dan Trabzon'a gezmeye gelen Kadir &Ccedil;i&ccedil;ekci ise "Karalahana &ccedil;orbası &ccedil;ok g&uuml;zel. &Ccedil;ok beğendim. Ger&ccedil;ekten vitamin deposu diyebilirim" şeklinde konuştu.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Hatice Şahin ise kara lahana &ccedil;orbasının en k&ouml;t&uuml; yemekler arasında g&ouml;sterilmesine tepkili olduğunu belirterek "Ustası yapamadığı i&ccedil;in bu şekilde sıralanmıştır. Benim y&ouml;resel yemekler &uuml;zerine sertifikam var. Kara lahanamızın birka&ccedil; &ccedil;eşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" diye konuştu.</p>
<p>Kaynak: İhlas Haber Ajansı</p>

Haberler>Yaşam>Dünyanın en güzel çorbaları açıklandı! Listede Türk lezzeti de var 
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