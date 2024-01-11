Dünyanın en güzel çorbaları açıklandı! Listede Türk lezzeti de var 

11 Ocak 2024 18:07 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:09

CNN Travel'ın yaptığı en son araştırmaya göre, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden "Yayla Çorbası", dünyanın en iyi 20 çorbası arasında yer aldı. Çorbanın eşsiz lezzeti, basit ama usta işi bir tarife dayanıyor.

Yayla çorbasının temel malzemeleri arasında haşlanmış pirinç veya arpa bulunuyor. Ancak bu çorbanın gerçek sırrı, yoğurt bazlı karışımına eklenen bir tutam kuru nane. Nane, yoğurdun hafif aromasını mükemmel bir şekilde dengeleyerek, damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Uzmanlar, bu geleneksel Türk çorbasının tam anlamıyla tadını çıkarmak için yanında sıcak ve taze bir pide ile servis edilmesini öneriyor.

EN KÖTÜ YEMEKLER LİSTESİ KARADENİZLİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas geçtiğimiz ay dünyanın en kötü lezzetlerini sıralamış ve Türkiye'den "lahana çorbası" da listede yer almıştı.

Listede yer alan yemeğin sanılanın aksine, Karadeniz'in meşhur kara lahana çorbası değil beyaz lahana çorbası olduğu ortaya çıktı.

İşte listede yer alan en iyi çorbalar:

Banga, Nijerya

Beef pho (phở bò), Vietnam

Borş (Borscht), Ukrayna

Bouillabaisse, Fransa

Caldo verde, Portekiz

Chupe de Camarones, Peru

Gazpacho, İspanya

Groundnut, Afrika

Gumbo, ABD

Harira, Fas

Kharcho, Gürcistan

Lanzhou, Çin

Mohinga, Myanmar

Menudo, Meksika

Moqueca de camarão, Brezilya

Soto ayam, Endonezya

Tom yum goong, Tayland

Chorba frik, Cezayir, Libya ve Tunus

Tonkotsu ramen, Japonya