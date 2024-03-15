İftar sofralarının vazgeçilmezi... Tam 8 saatte pişiyor, hazır olunca davul-zurna ile haber veriliyor

15 Mart 2024 03:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 03:54

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan keşkeği geleneği devam ediyor. İskilip'te keşkek, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hemen hemen her mahallesinde bulunan keşkek fırınları iftar saatinde yoğunluk yaşanıyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.

FIRINLAR TIKLIM TIKLIM

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

KALEDEN DAVUL ÇALINARAK HABER VERİLİYOR

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

'KEŞKEK KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Keşkek'in İskilip için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Recep Bodur, “Yani bizim kırmızı çizgimizdir. Ramazan ayında keşkek, tarhana çorbası, salata bu üçlüden İskilipliler bir ay boyunca ayrılmaz. Sabah saatlerinde keşkekler fırına verilir. Akşam da İskilip Kalesi'nden davul çalınır. Davul sesini duyan keşkeğin fırından çıktığını anlar ve fırına gelerek keşkeklerimizi alırız” dedi. Ramazan keşkeğinin bir gelenek olduğunu dile getiren Bodur, “İnşallah bu gelenek kaybolmaz. Gelecekte de çocuklarımız bu geleneği yaşatır. Güzel bir gelenek inşallah devam eder. Bayanlar uğraşmıyor. Hazır bir yemek” ifadelerini kullandı.

'İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ'

Keşkeğin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren fırıncı esnaflarından Ahmet Kula ise, “Ramazan ayı boyunca bütün mahallelerde keşkek yapılır. Sabah getirilen keşkek çömleklerini vatandaşlar akşam nare sesiyle birlikte gelerek fırınlar açılır insanlar keşkeklerini alır ve evine gider” diye konuştu.