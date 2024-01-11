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11 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:43

İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 cemre düşme takvimi

Kışın sona erip doğanın uyanmaya başladığı dönemi müjdeleyen cemre düşme tarihleri merak konusu oldu! 2024 yılında birinci cemrenin ne zaman düşeceğini biliyor musunuz? İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi…

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 cemre düşme takvimi
Bahar, Ilkbahar

Kışın sona ermesi ve doğanın uyanmaya başlamasıyla birlikte, her yıl cemre düşme tarihleri merakla bekleniyor. 2024 yılında da bu gelenek devam ediyor. İşte, 2024 cemre düşme tarihleri ve detayları...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat'tan itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki, 2024 yılında 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. Bu tarihle birlikte doğada canlanmanın habercisi olarak bilinen cemre, ilk adımını atmış olacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN?

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından ise baharın geldiği kabul edilerek, doğanın uyanışı daha da belirgin hale gelecek.

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada, sonra su ve toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık artışını simgeliyor. Arapça kökenli olan "cemre" kelimesi, kor durumunda ateşi temsil ediyor.

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baharilkbahar
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