İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? Otobüs, metrobüs, Marmaray, İETT istanbulkart basım ücreti ne kadar oldu?

08 Ocak 2024 16:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında servis, taksi ve toplu taşıma araçlarına zam geldi. Oy çokluğuyla zam oranı yüzde 18 olarak belirlendi. Otobüs, metrobüs, Marmaray biniş ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

İSTANBULKART ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla taksi ve servis ücretlerine yüde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapıldı.

İSTANBULKART BASIMI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarına göre, tam bilet 15 TL’den 18.07 TL’ye çıktı, öğrenci bileti ise 8.62 TL oldu. Mavi Kart aylık ücreti 1.177 TL’den 1.388 TL ye, öğrenci aylık abonmanı ise 212 TL’den 250 TL’ye çıkarıldı.

Marmaray 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Taksi açılış ücreti 19.17 TL’den 24.55 TL’ye çıkarıldı. Taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye yükseldi.

Minibüs ücretleri 15.50 ile 20 TL arasında değişecek.