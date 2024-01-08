Kertenkele sandı, şaşkına döndü! Adana'dan gelen davetsiz misafir için yetkililere çağrı

08 Ocak 2024 11:58 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:05

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, donmak üzereyken bulduğu dikenli kelerin karşısında şaşkına uğradı. Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana’dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlanamayan sürüngen için yetkililere seslendi.

Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etti. Pekyürek boruların içerisinden sürüngeni çıkartarak şantiye sahasında bulunan sobanın yanına götürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra kertenkelenin hareket etmesiyle yaşadığı anlaşıldı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu öğrendi.

Bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan’da yaşadığını öğrenen Pekyürek, Dikenli kelerin yaşam alanına geri götürülmesi için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

''TEKRAR DOĞAYA KAZANDIRILMASINI İSTİYORUM''

Gemerek Kartalkaya Sulama Tesisinde çalışan Şükrü Pekyürek, “Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmada Sivas bölgesinde yetişemeyeceğini öğrendim. Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum” dedi.