Kahraman Türk'e Fransa'dan madalya! Komşusunun hayatını kurtardı

18 Şubat 2024 08:01 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 08:02

Gurbetçi boksör Kemal Altınpınar, Fransa'da kahraman ilan edildi. Montereau kentinde yıllardır yaşadığı 3 katlı apartmanda çıkan yangında yaşlı komşusunu kurtaran Altınpınar, cesaret madalyasına layık görüldü.

CANINI HİÇE SAYDI, BİNAYA DALDI

Sabah gazetesinin aktardığına göre, 14 Kasım 2023'te çıkan yangını fark eden bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken, Altınpınar, 75 yaşındaki komşusunun hâlâ binada olduğunu fark etti. Tüm cesaretini toplayıp, binaya giren Altınpınar, komşusunu alevlerin arasından kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilendiği için 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı komşu sağlığına kavuşurken Altınpınar'ın fedakarlığı büyük takdir topladı.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi.

Yaşananları yerel basına anlatan Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Hayatta kaldığı için çok mutluyum. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.

"YILIN SPORCUSU" SEÇİLMİŞ

Türk kökenli boksör Altınpınar, sadece yangında göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında da elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar'ın, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa'da yılın sporcusu ödülüne layık görüldüğü ortaya çıktı.