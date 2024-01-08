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    • 08 Ocak 2024 09:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:07

    Kartal tek hamlesiyle kendisini görüntüleyen dronu düşürdü

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Erzincan’da bir kartal kendisini görüntüleyen drona sinirlenerek saldırdı. Dronun düşün anı saniye saniye kaydedildi.

    Kartal, Erzincan

    Meriç Yeter isimli vatandaş Erzincan’da Munzur Dağlarında bulunan dağ keçilerini drone ile görüntüledi. Yeter, karlı ve kayalık alanda dağ keçilerini drone ile görüntülerken bu sırada uzak mesafeden kadrajda bir kartal belirdi.

    Hızla gelen kartal bir anda havadaki droneyi avladı. Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek yere düştü. Birkaç gün süren aramalara rağmen drone bulunamadı.

    Haberler>Yaşam>Kartal tek hamlesiyle kendisini görüntüleyen dronu düşürdü
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    kartalerzincan
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