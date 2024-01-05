Kızılırmak Deltası'nda kuğulardan görsel şov

05 Ocak 2024 15:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:07

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kış aylarında çok sayıda göçmen kuşu ağırlıyor. Deltada konaklayan binlerce kuğular da izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından bir tanesi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış döneminde yüz binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğini taşıyor. 13 Nisan 2016 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin koruma amaçlı çalışmaları ile doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler yalnızca bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı dolaşabilir.

Uygulamaya konulan tedbirler ile birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen sene artarken bilhassa kış döneminde göçmen kuşlar deltada yoğun bir şekilde gözlemlenebiliyor. Son zamanlarda deltada yoğun olarak görülen kuğu sürüleri de ziyaretçilerine görsel şov sunuyor.