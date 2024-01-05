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    • 05 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:02

    Klozetteki sarı lekeleri tek seferde çözen doğal çözümler

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Banyo, mutfak evin bu bölümleri ekstra özen gösterilen yerlerinden biridir. Özellikle banyonun her daim temiz olması sağlık açısından önem arz eder. Ancak klozetlerde zaman içerisinde sarı lekeler oluşur. Bu sarı lekeler çıkmayacakmış gibi dursa da çözümü zannedildiği kadar zor değildir. İşte evdeki malzemeler ile klozetinizi tertemiz yapacak doğal çözümler!

    Klozetteki sarı lekeleri tek seferde çözen doğal çözümler
    Klozet Temizliği, Klozetteki Sarı Lekeler

    Klozetteki sarı lekeler korkulu rüyalarından bir tanesidir. Bu lekeleri zorlanmadan bazı doğal ürünlerle kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. İşte o doğal ürünler ve detayları…

    KLORSUZ TUZ

    Klorsuz tuz, klozette oluşan lekeleri temizlemek için kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Klorsuz tuzu lekeli olan bölgeye dökün ve 30 dakika bekleyin. Ardından da güzelce fırçalayın.

    KARBONAT VE SİRKE

    Karbonat ve sirke, klozetteki sarı lekeleri temizlemek için etkili olan diğer doğal bir çözümdür. Bu malzemeleri karıştırarak bir macun elde edin ve bu macunu lekeli bölgeye dökün ve 30 dakika bekletin ve ardından temizleyin.

    Klozetteki sarı lekeleri tek seferde çözen doğal çözümler

    BEYAZ SİRKE

    Beyaz sirke, klozetteki lekeleri temizlemek için kullanılan başka bir yöntemdir. Beyaz sirkeyi doğrudan lekeli bölgeye dökün ya da bir sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtün. 30 dakika bekletin ve sonra temizleyin.

    LİMON SUYU

    Limon suyu, asidik yapısından dolayı klozetteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur. Limon suyunu doğrudan lekeli bölgeye sıkın veya bir sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtebilirsiniz. Yarım saat bekledikten sonra da fırçalayın.

    Bu yöntemlerden seçtiğiniz herhangi biri ile klozetteki sarı lekeleri zorlanmadan çıkarabilirsiniz. Ancak bu lekeler eski veya derin ise, iki, üç defa uygulamanız gerekebilir. Lekelerin oluşmasını engellemek için klozeti düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Ek olarak, klozetinizin su deposuna limon suyu, sirke ya da arpa suyu eklemek de lekelerin oluşmasını önleyecektir.

    Haberler>Yaşam>Klozetteki sarı lekeleri tek seferde çözen doğal çözümler
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    klozet temizliğiklozetteki sarı lekeler
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