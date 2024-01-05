Klozetteki sarı lekeleri tek seferde çözen doğal çözümler

05 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:02

Klozetteki sarı lekeler korkulu rüyalarından bir tanesidir. Bu lekeleri zorlanmadan bazı doğal ürünlerle kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. İşte o doğal ürünler ve detayları…

KLORSUZ TUZ

Klorsuz tuz, klozette oluşan lekeleri temizlemek için kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Klorsuz tuzu lekeli olan bölgeye dökün ve 30 dakika bekleyin. Ardından da güzelce fırçalayın.

KARBONAT VE SİRKE

Karbonat ve sirke, klozetteki sarı lekeleri temizlemek için etkili olan diğer doğal bir çözümdür. Bu malzemeleri karıştırarak bir macun elde edin ve bu macunu lekeli bölgeye dökün ve 30 dakika bekletin ve ardından temizleyin.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, klozetteki lekeleri temizlemek için kullanılan başka bir yöntemdir. Beyaz sirkeyi doğrudan lekeli bölgeye dökün ya da bir sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtün. 30 dakika bekletin ve sonra temizleyin.

LİMON SUYU

Limon suyu, asidik yapısından dolayı klozetteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur. Limon suyunu doğrudan lekeli bölgeye sıkın veya bir sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtebilirsiniz. Yarım saat bekledikten sonra da fırçalayın.

Bu yöntemlerden seçtiğiniz herhangi biri ile klozetteki sarı lekeleri zorlanmadan çıkarabilirsiniz. Ancak bu lekeler eski veya derin ise, iki, üç defa uygulamanız gerekebilir. Lekelerin oluşmasını engellemek için klozeti düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Ek olarak, klozetinizin su deposuna limon suyu, sirke ya da arpa suyu eklemek de lekelerin oluşmasını önleyecektir.