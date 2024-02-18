Mangalın başından belediye başkan adaylığına... Duyduğunda kendisi de inanmadı

18 Şubat 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:59

Antakya'daki kebapçılık yaparak yaşamını sürdüren Bayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında eğitim aldı. Üç farklı üniversitede aldığı eğitimle bilgiye olan tutkusunu sürdüren ve aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi olan Bayır, esnafın ve gençlerin sesi olma hedefiyle politikaya adım attı.

Genellikle maddi gücü olan kişilerin belediye başkanı adayı olduğunu ve esnaf gibi maddi durumu daha mütevazı olan bireylerin bu tür görevlere talip olmaktan çekindiğini dile getiren Bayır, "Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Belediye başkan adayıyım. Üç farklı üniversiteden mezunum ve şu an için Antakya'da kebapçılık yaparak hayatımı idame ettiriyorum. BTP’ den belediye başkan adayıyım. Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Bizde Bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz. Türkiye’de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık" şeklinde konuştu.

"NE YALAN SÖYLEYİM BEN DE İNANAMADIM"

Belediye başkan adayı olduğunu telefonuna gelen çağrıdan öğrendiğini belirten Bayır, "İlk defa telefon geldi ardından Serinyol Mahallesi’nde bir yerde görüştük. Şaşırdım aslında genelde zengin insanlara gider bu tür teklifler. İlk defa böyle bir teklif aldım şaşırdım açıkçası. Şaşırdım, sonrada sevindim. İlk arandığımda aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Bayır'ın arkadaşı Ebru Kahraman ise durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederken, "Çok şaşırdım, neden esnaftan bir arkadaşımız belediye başkan adayı olmasın. Neden bir belediye başkanı olmasın. Arkadaşımızın aday olduğunu duyunca çok da şaşırdım ama mutlu oldum" dedi.

"DEPREM SONRASI KEBAPÇILIĞA DEVAM EDİYORUZ"

Belediye başkan adayı Bayır’ın babası Mehmet Bayır, siyasette gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade ederek “Deprem sonrası kebapçılığa devam ediyoruz. Oğluma da belediye başkan adaylığı teklifi geldi. Okumuş olduğu için gençlerin önünün açılması lazım. Rabbim yolunu açık etsin. İşin gerçeği şaşırdık, sonra da baktık doğru. Rabbim yolunu açık etsin” diye konuştu.