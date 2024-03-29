Polisliği bırakıp dünya turuna çıktı, dehşeti yaşadı: Samuray kılıcıyla başında beklediler

29 Mart 2024 15:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:48

Zonguldak'ta yaşayan 31 yaşındaki Melih Bektaş, 10 yıl boyunca görev yaptığı polislik mesleği bırakıp dünya turuna çıkmaya karar verdi. Birçok gezdiği ülkeden bir sonraki durağı olan Malezya'ya geçen Bektaş, burada otostop çekerek yoluna devam etmek istedi.

Bir kişi Bektaş'ın otostop çektiğini görünce durdu ve kendisini gideceği yere kadar bırakabileceğini söyledi. Bektaş, kendisini aracına alan kişinin bir süre sonra yolunu bir çetenin bulunduğu bölgeye doğru değiştirdiğinin fark etti.

Etrafını saran kişilerin “Kaçma; seni öldürürüz” diye tehditlerde savurduğunu Bektaş; “Beni gasp eden bir tane uyuşturucu karteli ve yanında bulunan beş kişi vardı. Bunlar beş kişiydi. Etrafımda, başımda bekleyenler vardı. ‘Kaçma. Bak seni öldürürüz' diyen bazı insanlar vardı. Orada beni gasp ettiler, bıçakla gasp ettiler bu arada. Elimdeki bütün malzemeleri zorla aldılar. Olayı anladığım esnada artık tamam. Melih yani on yıllık mesleğin verdiği tecrübeyle de. Arkadaşıma konum atmıştım. Zaten o da son konum oldu” ifadelerini kullandı.

İKİ ÇETE ÜYESİNİ YAKALATTI

Önce bir süre Hindu tapınağında tutulduğunu daha sonrasında da burada ensesinden bıçaklandığını ve başında bıçak bilendiğini anlatan Bektaş, dehşeti böyle böyle

"ÇANTAMDA PASAPORT DAHİL HİÇBİR ŞEYİ BIRAKMAMIŞLAR"

Bir süre sonra serbest bırakıldığını belirten Beştaş, Türkiye Büyükelçiliğini aradığını söyledi. Beştaş şu ifadeleri kullandı:

“Havanın aydınlanmasını beklediler. Yani on üç saat. Neden on üç saat derseniz eğer, artık beni bıraktıkları zaman artık yavaş yavaş hava aydınlanma aşamasına gelmişti. Issız bir yerde bıraktılar beni. Ve ellerim, gözlerim bağlı bir şekildeydi. Ben zaten indikten sonra direkt gözümü açtım. Zaten telefon kablosuyla bağladılar bu arada elimi. Biraz boşluk bırakmıştım. Ondan rahat bir şekilde kurtulup çantamı kontrol ettim. Baktım çantada zaten pasaport falan hiçbir şey yok. Ondan sonra araç durdurmaya çalıştım. Bulunduğum yerde tek tük nadir araçlar geçiyor ve araçlar durmuyorlar korktukları için. Orada da en son bir motosiklet yavaşladı. Yavaşladığını gördüm. Üzerine önüne doğru geçip ellerimi açınca artık orada durdu ve dedim ki lütfen polisi ara. Çünkü baldırım kanıyor. Ensemde, boynumda kan lekesi var. Dedim ki soyuldum, gasp edildim, bıçaklandım, polisi ara. Bir yandan da orada çocuğun telefonundan büyükelçiliğin acil numaraları var. O numarayı bulup oradan büyükelçiliğe telefon ettim"

HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Samuray kılıcı ile başında bekleyen zanlıların, kendisine ait banka kartlarıyla ATM'den para çektiğini de anlatan Bektaş, Malezya Polisi'ne yaptığı ihbar sonrası tapınağın bulunduğu bölgede iki zanlıyı yakalattığını söyledi. İki haftalık soruşturma sürecinden sonra arkadaşlarının yardımıyla uçak bileti alarak Türkiye'ye gelen Bektaş, başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.