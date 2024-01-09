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    • 09 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:31

    Taşınma çilesine girmeden yeni evinize yerleşin! Taşınırken hayat kurtaracak tavsiyeler

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Taşınma işi genellikle strese neden olur. Özellikle çok eşyası olan kişiler belli bir plan dahilinde eşyalarını taşımalıdır. Onun dışında taşınma işi içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Taşınma işini size vereceğimiz basit yöntemlerle eğlenceli hale getirebilirsiniz.

    Taşınma çilesine girmeden yeni evinize yerleşin! Taşınırken hayat kurtaracak tavsiyeler
    Taşınma, Ev Taşıma

    Taşınmaya hazırlanmak ilk adımlardan biridir. Bir gününüzü taşınma planı yapmaya ayırmalısınız. Böylelikle taşınma stresinizin bir kısmı da hafiflemiş olacak. Plan dışında elektrik, su, doğalgaz, internet gibi abonelik işlemlerini yapmak ve ambalaj malzemeleri sipariş edebilirsiniz. Bunlarla birlikte yapılması gerekenler de yok değil. İşte onlar da şu şekilde sıralanmaktadır…

    Taşınma çilesine girmeden yeni evinize yerleşin! Taşınırken hayat kurtaracak tavsiyeler

    Taşınacak eşyaların miktarı hakkında fikir oluşturduğunuz zaman eşyaları taşıma kutularına ve paketlemeye başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olacağını düşündüğünüzden daha fazla kutu almaya özen gösterin. Paketleme sizin için bir sorun olmasın. Paketleme tüyolarını takip etmek, sürecin daha hızlı, daha az stresli ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. Paketleme günü kaotik olacak, bu yüzden de öncelikle temel eşyalarınızı bir araya getirin. Sadece taşınma sırasında ve yeni yerinize vardıktan hemen sonra erişmeniz gereken eşyaları güzel ve sağlam şekilde paketleyin. Temel çantanızdaki eşyalar arasında şunlar yer alabilir; Önemli dosyalar, evraklar, İlaçlar, şarj cihazları, temel banyo malzemeleri, kıyafet değişiklikleri ve yeni evinizde ilk birkaç gün ihtiyacınız olabilecek eşyalar.

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