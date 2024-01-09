Taşınma çilesine girmeden yeni evinize yerleşin! Taşınırken hayat kurtaracak tavsiyeler

09 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:31

Taşınmaya hazırlanmak ilk adımlardan biridir. Bir gününüzü taşınma planı yapmaya ayırmalısınız. Böylelikle taşınma stresinizin bir kısmı da hafiflemiş olacak. Plan dışında elektrik, su, doğalgaz, internet gibi abonelik işlemlerini yapmak ve ambalaj malzemeleri sipariş edebilirsiniz. Bunlarla birlikte yapılması gerekenler de yok değil. İşte onlar da şu şekilde sıralanmaktadır…

Taşınacak eşyaların miktarı hakkında fikir oluşturduğunuz zaman eşyaları taşıma kutularına ve paketlemeye başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olacağını düşündüğünüzden daha fazla kutu almaya özen gösterin. Paketleme sizin için bir sorun olmasın. Paketleme tüyolarını takip etmek, sürecin daha hızlı, daha az stresli ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. Paketleme günü kaotik olacak, bu yüzden de öncelikle temel eşyalarınızı bir araya getirin. Sadece taşınma sırasında ve yeni yerinize vardıktan hemen sonra erişmeniz gereken eşyaları güzel ve sağlam şekilde paketleyin. Temel çantanızdaki eşyalar arasında şunlar yer alabilir; Önemli dosyalar, evraklar, İlaçlar, şarj cihazları, temel banyo malzemeleri, kıyafet değişiklikleri ve yeni evinizde ilk birkaç gün ihtiyacınız olabilecek eşyalar.