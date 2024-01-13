TRT Akademi'nin tanıtım programı İstanbul'da gerçekleştirildi

13 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:05

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, sektöre yeni isimlerin kazandırılması ve profesyonel iletişimcilerin yetiştirilmesi konusunda her zaman öncü olduğunu söyledi.

Sobacı, yayıncılık alanında pek çok usta ismin, pek çok ilkin hikayesinin TRT'yle kesiştiğini belirterek, şimdiyse TRT Akademi'yi hayata geçirip okul olma misyonlarını kurumsallaştırdıklarını ve iletişimi mesleki kariyer alanı olarak belirleyen herkese yeni bir kapı araladıklarını ifade etti.

Medya alanında nitelikli insan kaynağının güçlü yayını, güçlü yayının güçlü etkiyi beraberinde getirdiğinin altını çizen Sobacı, bugün medyanın, yapımın, yayının rolünü, etkisini ve gücünü yaşadıkları her olayda bir kez daha anladıklarını, bunun da ötesinde, uluslararası alanda yıllardır süregelen tek yönlü yayın akışıyla algının bakış açılarına, zihinlerin en sinsi noktalarına nasıl yerleştirildiğini, toplumların, kültürlerin nasıl kategorize edildiğini bildiklerini söyledi.

TRT'NİN ALTYAPI VE İMKANLARI EĞİTİMLER İÇİN SONUNA KADAR AÇILDI

TRT'nin radyo yayıncılığıyla birlikte 100 yıla yaklaşan tecrübesini ve belleğini, TRT Akademi ile kurumsal bir medya okuluna dönüştürürken, TRT’nin teknik altyapısı ve imkanlarını da eğitimler için sonuna kadar açtıklarını kaydeden Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede stüdyolarımız, rejilerimiz, haber merkezlerimiz, kurgu setlerimiz, film platolarımız, naklen yayın araçlarımız ve tüm yayın alanlarımız eğitimlerimizde kullanılıyor. Aslında TRT Akademi'nin en ayırt edici özelliği de tam da burada ortaya çıkıyor. TRT Akademi, alanında uzman, usta isimlerle geniş bir uygulama sahasında, yani yayıncılığın doğal atmosferinde, yayıncılık teknolojisini deneyimleme imkanı sunuyor. Daha da önemlisi kişiye hem kendini keşfetme hem de keşfedilme fırsatı tanıyor. Uygulamalı eğitimlerimizin yanı sıra özgün video eğitimler, sanal sınıflar, webinarlar ve kitap yayınlarına da TRT Akademi çatısı altında ulaşılabiliyor."

Sobacı, iletişim alanına ilgi duyan ya da halihazırdaki bilgi ve yeteneğini geliştirmek isteyen herkesin, kendine uygun içerik ve ders bulabileceği online, yüz yüze ve hibrit eğitimlerin geniş bir konu yelpazesini kapsadığını dile getirerek, medyada spesifik alanlarda uzmanlaşmaya, derinlemesine bilgiye, detay hakimiyetine ve özgün perspektife ihtiyacın giderek arttığını söyledi.

TRT AKADEMİDE YER ALACAK EĞİTİMLER

TRT Akademi'de yer alacak eğitimin içeriği hakkında bilgi veren Sobacı, şunları kaydetti:

"Açılış aşaması için video eğitimlerimiz 25 başlıkta 191 bölümden oluşuyor. Yüz yüze eğitimlerimiz 23 başlık altında toplanıyor. 6 kategoride 50 bölümden oluşan podcastlerimiz ve 5 başlıkta Sanal Sınıf Eğitimlerimiz yer alıyor. 8 kitaplık Eğitim Serisi ile 10 kitaptan oluşan Sinema Serisi ise eğitimlerimizin kıymetli tamamlayıcı unsurları. Bunun yanı sıra her ay düzenleyeceğimiz tecrübe paylaşım webinarları, katılımcılar için kariyerlerinde bir yol haritası mahiyetinde olacak. Elbette eğitimler sonunda, ölçme ve değerlendirme süreçleri de gerçekleştirilecek ve katılımcılar e-devlet üzerinden belge ve sertifikalarına erişebilecekler."

Sobacı, dünyanın dört bir yanından her yıl çok çeşitli konularda eğitim talepleri aldıklarını belirterek, "TRT olarak, bugüne kadar 114 ülkeden 113 binin üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. Bundan sonra TRT Akademi teknolojisi, altyapısı ve içerikleriyle uluslararası alanda çok daha etkin olacağız. Uzaktan eğitim olanağı ve dil seçenekleri ile zaman içerisinde uluslararası alanda bir merkeze dönüşecek, yayıncılık ve iletişim konularında bilginin ve tecrübenin ana üssü olacağız." diye konuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, TRT AKADEMİ’NİN TANITIM PROGRAMINDA KONUŞTU

TRT Akademi'nin İstanbul Kongre Merkezi'ndeki tanıtım programında konuşan Altun, yoğun bir emeğin ve yenilikçi bir yayıncılık anlayışının eseri olan TRT Akademi'nin bahtının açık olmasını temenni ederek, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Altun, TRT'nin serencamının Türkiye Cumhuriyeti'nin serencamıyla birebir koşut gittiğini kaydederek, TRT'nin tarihsel olarak giderek büyüyen, gittikçe gelişen, başarılarıyla ulusal ve uluslararası alanda boy gösteren bir kurum olduğunu ifade etti.

"MEDYA DÜZENİNİN EN BÜYÜK TEHDİTLERİNDEN BİRİ DEZENFORMASYON"

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin son yıllarda hemen her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, bu alanlardan stratejik olanının da medya ve iletişim alanı olduğunu ifade etti.

Günümüzdeki medya düzeninin çok büyük fırsatlar sunduğu gibi olağanüstü tehditleri de bünyesinde barındırdığını kaydeden Altun, "Bu tehditlerin en büyüğü çağımızın vebası olarak nitelendirebileceğimiz dezenformasyondur.

Yanlış, kurgu ve sahte haberler, bilgi kirliliği, manipülasyon ve bunlara eşlik eden siber tehditler günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilmekte ve kararlarımızı, olaylara yaklaşımımızı ve düşüncelerimizi kolaylıkla etkileyebilmektedir. Sadece bireysel hayatı değil, toplumların hayatını da dezenformasyon olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bu bağlamda toplumlar arası ilişkileri de olumsuz yönde şekillendirebilmektedir." ifadelerini kullandı.



"MEDYA ALANINDA SOMUT EYLEMLER ORTAYA KOYMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Kendilerinin geleceğe dair daha adil, daha hakkaniyetli bir irade ve perspektife sahip olduklarını belirten Altun, "Bunun için de diğer alanlarda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da her şeyden önce adalet talebinde bulunuyoruz ve sürdürülebilir ve sürekliliğe sahip somut eylemler ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz.

Hiç şüphesiz TRT Akademi Platformu, bu konuda ülkemizin sahip olduğu insan kaynağı potansiyelinin çağın ruhuna uygun niteliklerle donatılması adına en somut projelerden birisi olarak öne çıkacaktır." dedi.

Altun, bu platformun kurulmasında TRT'nin öz kaynaklarının kullanılmasının kendileri için memnuniyet ve gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.