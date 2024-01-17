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17 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:12

Valizini açınca gözlerine inanamadı... 8 kiloluk sürpriz!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
Valizini açınca gözlerine inanamadı... 8 kiloluk sürpriz!
Bal, Düzce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı. İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

Valizini açınca gözlerine inanamadı... 8 kiloluk sürpriz!

BİR VALİZ DOLUSU BAL

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı" ifadelerini kullandı.

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