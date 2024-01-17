Valizini açınca gözlerine inanamadı... 8 kiloluk sürpriz!

17 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:12

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı. İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

BİR VALİZ DOLUSU BAL

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı" ifadelerini kullandı.