Yaşlanmanın önüne geçecek formül bulundu!

11 Ocak 2024 14:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:30

Yapılan araştırmalar sonucunda vücuttaki organlar arasında yer alan iletişim hatlarının yaşlanma üzerinde kilit etkisi olduğu ortaya konuldu. Araştırmalara göre, bu hatlar açık olduğunda organlar ve vücuttaki sistemler bir arada daha sağlıklı şekilde çalışıyor. Ama yaşlanmaya başladıkça bu hatlarda yaşanan zayıflama, organların işlevlerini doğru şekilde çalışmasını sağlayan moleküler mesajları alamamasına sebep oluyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, beyin ve vücudun yağ tabakası arasındaki bir iletişim kanalının tüm vücuttaki enerji üretimi için etken bir rol üstlendiği saptandı. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, bir geri besleme döngüsü şeklinde çalışan bu iletişim kanalındaki bozulma, ilerleyen yaşlarda görülen sağlık sorunlarının sebeplerinden biri olduğu görüldü.

YAŞLANMAYI GEÇİKTİREN İŞARETLER TESPİT EDİLDİ!

Bilimsel dergi Cell Metabolism'de yayımlanan makalede ise gelecekte yapılacak olan belirli müdahalelerle bu geri besleme döngüsünün uzatılmasının yaşlanmayı da yavaşlatabileceği açıklandı. Araştırmacılar, beynin hipotalamus bölgesinde yer alan belirli nöronların aktif halde olduğu zaman vücuttaki yağ dokusuna enerji üretimi için sinyal yolladığını tespit etti.

Genetik ve moleküler metotlar kullanan araştırmacılar, farelerin belli bir yaştan sonra bu iletişim kanalını sabit olarak açık tutmasını sağladı. Bunun neticesinde farelerin fiziksel hareketlerinin daha hızlı olduğu, yaşlanmalarında gecikmeler olduğuna dair işaretler görüldüğü ortaya konuldu. Araştırmaya öncülük eden Washington Üniversitesi Gelişimsel Biyoloji Bölümü'nden Dr. Shin-ichiro Imai, "Beynin önemli bir bölümünü manipüle ederek farelerin yaşlanmasını geciktiren ve sağlıklı ömürlerini uzatan bir yol olduğunu kanıtladık. Bir memelide bu etkiyi göstermek alan için önemli bir katkı oldu. Daha önceki benzer çalışmalar solucanlar ve meyve sinekleri gibi daha basit organizmalar üzerinde yapılmıştı" şeklinde konuştu. Normalde ömürleri bin gün civarı olan laboratuvar farelerinin, bu araştırma çerçevesinde yapılan işlemlerle 60-70 gün daha fazla yaşadıkları dile getirildi.