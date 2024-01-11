İyi bozanın olmazsa olmazı belli oldu! Meğer en büyük sır…

11 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:08

Boza yemeklerden önce ya da sonra tüketilen tescilli bir kış içeceğidir. Türkiye’nin severek tükettiği bu içeceğin nasıl olması gerektiği de her kış vatandaşların aklına takılan sorulardan biri olmaktadır. Bu sorunun cevabını yemek eleştirmeni Vedat Milor, 30 yıldır esnaflık yapan Zeynel Güneş'ten aldı.

İyi bozanın sırrının darı olduğunu söyleyen Zeynel Güneş, "İyi boza tazeyken tatlı olmaktadır. 2-3 gün bekletilir ise o yavaş yavaş sürekli fermente oluyor, devamlı çalışıyor. Bunun ham maddesi darıdır. Mısır ve normal buğday unundan da yapılır ancak en makbulü darıdır. Darı olmadı mı iyi boza ortaya çıkmaz. Ama darıyı çok uzun süre kaynatmanız gerekir. Katı bir tahılımızdır ama ekilir. Konya'da çok ekilmektedir. Eskiden her yerde oluyordu ama şimdi yalnızca Konya'da bulunuyor. Kahramanmaraş'ta da biraz ekiliyor. Ama iyi bir boza ondan yapılıyor" diye konuştu.