Kadayıfın hem lezzetli hem de en hafif hali! Yapımı kolay yemesi olay... Ramazan softasının vazgeçilmezi olacak

11 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:00

Mübarek Ramazan ayı 11 Mart (bugün) itibariyle başladı. Milyonlarca Müslüman ilk gün orucunu tutuyor. Uzun süre açlık nedeniyle düşen kan şekeri oruç tutanların tatlı ihtiyacını bir hayli artırıyor. Oruç tutanlardan en çok duyduğumuz şey ise "yemek değil de canım tatlı istiyor" oluyor. Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılar ise genellikle sütlü ve kolay tatlılar oluyor. "Hem kendimizi yormayalım hem de tadı çok güzel olsun" diyorsanız sizler için hazırladığımız kadayıflı muhallebi tarifini mutlaka denemelisiniz...

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI İÇİN MALZEMELER

• 300-350 g kadar tel kadayıf

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 5 yemek kaşığı toz şeker

• 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz, fıstık, fındık (isteğinize göre..)

MUHALLEBİSİ İÇİN:

• 1 litre süt

• 4 yemek kaşığı un

• 3 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 paket vanilya

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 paket sıvı krema (200ml)

YAPILIŞI:

• Marketten aldığınız kadayıfları kolay kırılması için buzlukta 3-4 saat beklettikten sonra çıkarıp uygun bir kapta ufalayın.

• Tavaya tereyağını alıp eritin.

• Üzerine şekeri ve kadayıfları ekliyoruz. Kadayıfların rengi altın sarısına dönüp kokusu çıkınca üzerine dövülmüş ceviz ve fındık ekleyin.

• Kadayıfı soğumaya bırakın.

Muhallebi;

• Tencereye sütü, unu, şekeri, nişastayı ve yumurta sarısını ekleyip kaynayana kadar karıştırın.

• İlk sıcağı çıkan muhallebinin üzerine krema ve vanilyayı mikser yardımı ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

• Daha önceden hazırladığınız kadayıfların yarısını borcamınızın alt tabanına dökerek yayın üzerine hazırladığınız ve soğuttuğunuz muhallebiyi döküp en üst katmana kalan kadayıfları ekleyin.

• Tatlımızı soğumaya bırakalım. Tatlı oda ısısında ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın.

• Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz 😊