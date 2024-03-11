Mercimeği tahtından eden lezzet! İftar sofralarının yeni gözdesi arabaşı çorbası...

11 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 11 Mart 2024 16:57

Ramazan ayı 11 Mart (bugün) başladı. İftara saatler kala yemek yapacakların aklındaki sorulardan biri ise "bugün iftara hangi çorbayı yapsam" oluyor. Çoğu kişi mercimek çorbasını kolay yapımı nedeniyle tercih ediyor. Fakat bu Ramazan sofralarının baş tacı olan mercimek çorbasını sollayacak bir tarifi sizler için derledik. Peki nedir bu çorba? Tabi ki yöreler arası paylaşılamayan muhteşem lezzetiyle ve kolay yapımıyla ARABAŞI ÇORBASI...

ASIL ADI ARA AŞI...

Arabaşı olarak bilinen yemeğin asıl adı "ara aşı" dır. 13. yüzyılda Karamanlı Beyliği'nde tören yemeği olarak ortaya çıkmıştır. Karamanlılardan, komşu beyliklere yayılmış; günümüzda Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Afyonkarahisar'da özellikle kış aylarının şölen yemeği haline gelmiştir. Bu Ramazan ayında ise sofraların vazgeçilmezi olacak. Arabaşını diğer tariflerden ayıran özelliği ise muhallebi kıvamındaki, pürüzsüz yumuşacık hamurudur.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru İçin:

- 1 litre su

- 1 tatlı kaşığı tuz

Unu Açmak İçin:

- 1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı un

Çorba İçin:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı un (tepeleme)

- 1 yemek kaşığı domates salçası (tepeleme)

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı toz acı biber

- 3 adet kemikli tavuk but

- 1,5 litre su

- 1 tatlı kaşığı tuz

Servis İçin:

- 1 adet limon

YAPILIŞI:

- İlk önce arabaşının hamurunu yapmakla başlıyoruz.

- 1 litre suya tuz atıp ocağa alıp kaynatın.

- Un içerisinde topaklanmasın diye başka bir miktar suyla unu açın.

- İyice pürüzsüz hale gelen karışımı kaynayan suya ekleyerek koyulaşana kadar çırpın.

- Koyulaşan hamuru altını ıslattığınız borcama döküp soğumaya bırakın.

Çorbanın yapılışı:

- İlk önce tavukları haşlamaya bırakın.

- Haşlanan tavukları ufak ufak parçalara getirin.

- Ayırdığınız tavuk suyunu iyice süzün.

- Ardından bir tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin.

- Eriyen tereyağının üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

- Biber salçası ve domates salçasını da ekleyin.

- Salçayı da kavurduktan sonra üzerine kırmızı toz biber ekleyin.

- Üzerine tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip kaynatın.

- En son tavukları ekleyin.



--- Ve çorbanız hazır 😊 Baklava dilimi şeklinde kestiğiniz hamurunuzun yanına bir kase çorba koyup afiyetle yiyebilirsiniz...