10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayram namazı Sakarya Adapazarı’nda 06.38’de, Serdivan’da 06.39’da kılacak

09 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:49

Diyanet’te yayınlanan bayram namazı saatlerine göre bayram namazı Sakarya Adapazarı’nda 06.38’de, Serdivan ilçesinde ise 06.39’da kılınacak. Bayram namazı nasıl kılınır, abdest nasıl alınır?

SAKARYA ADAPAZARI İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bitmesiyle çarşamba günü Ramazan Bayramı gelmektedir. Bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazı Sakarya Adapazarı ilçesinde 06.38’de başlayacak.

SAKARYA SERDİVAN İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İki rekattan oluşan ve kılınması erkeklere vacip olan bayram namazını Sakarya Serdivan ilçesindeki müslümanlar 06.39’da kılacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı iki rekattan oluşmaktadır. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

ABDEST NASIL ALINIR?

Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle alınan, mükemmel abdesttir.

Önce ağız, burun, yüz üç kez sırasıyla yıkanır. Sonra bir kez boyun, üç kez kulaklar ve bir kez baş su ile mesh edilir. Üçer kez önce sağ sonra sol kol dirseklere kadar yıkanır. En son üçer kez sağ ve sol ayak dizlere kadar yıkanır.

Üçer kez su dökmek değil üçer kez yıkamak sünnettir.