16 Nisan az önce meydana gelen son depremler listesi

16 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:03

AFAD verileri sayesinde bugün meydana gelen tüm sarsıntıların saat kaçta olduğunu ve konumunu öğrenebilmekteyiz.

16 Nisan günü olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntılara erişebiliyoruz. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, İzmir gibi tüm illerde olan sarsıntıların detayları...

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