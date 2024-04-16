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16 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:03

16 Nisan az önce meydana gelen son depremler listesi

Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar en son depremin şiddetini, nerede olduğunu araştırmakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi aracılığıyla tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Nisan az önce meydana gelen son depremler listesi

AFAD verileri sayesinde bugün meydana gelen tüm sarsıntıların saat kaçta olduğunu ve konumunu öğrenebilmekteyiz.

16 Nisan günü olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:

16 Nisan az önce meydana gelen son depremler listesi - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntılara erişebiliyoruz. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, İzmir gibi tüm illerde olan sarsıntıların detayları...

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Kaynak: TGRT Haber
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