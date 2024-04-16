16 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:03
16 Nisan az önce meydana gelen son depremler listesi
Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar en son depremin şiddetini, nerede olduğunu araştırmakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi aracılığıyla tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AFAD verileri sayesinde bugün meydana gelen tüm sarsıntıların saat kaçta olduğunu ve konumunu öğrenebilmekteyiz.
16 Nisan günü olan tüm depremlerin bilgileri şöyle:
Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntılara erişebiliyoruz. İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, İzmir gibi tüm illerde olan sarsıntıların detayları...
Kaynak: TGRT Haber