16 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:15
16 Nisan bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçları
Liglerde heyecan son hızla devam ederken futbolseverler bugünün maç programını araştırıyor. Süper Lig'de herhangi bir mücadele olmazken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Bugün hangi maçlar var araştırılıyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Şampiyonluk yarışı devam ederken 16 Nisan'da hangi maçlar oynanacağı araştırılıyor. Trendyol 1. Lig'de bu akşam herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.
AFC Şampiyonlar Ligi yarı final kapsamında Al Ain – Al Hilal mücadelesi oynanacak. 19.00'da başlayacak olan maç Spor Smart, Smart Spor HD ekranlarında yayınlanacak.
AFC Kupası'nda ise Al Ahed – Al Nahda karşılaşması 19.00'da Smart Spor 2, Spor Smart 2 ekranlarından izlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapsamında ise 22.00'da Barcelona ile PSG karşılaşacak. CBC Sport ve Exxen ekranlarında yayınlanacak.
Bir diğer maç ise Dortmund – Atletico Madrid olacak. TV 8 Buçuk ve Exxen'de yayınlanacak olan mücadele 22.00'da başlıyor.
Kaynak: TGRT Haber