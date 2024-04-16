16 Nisan bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçları

16 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:15

Şampiyonluk yarışı devam ederken 16 Nisan'da hangi maçlar oynanacağı araştırılıyor. Trendyol 1. Lig'de bu akşam herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.

AFC Şampiyonlar Ligi yarı final kapsamında Al Ain – Al Hilal mücadelesi oynanacak. 19.00'da başlayacak olan maç Spor Smart, Smart Spor HD ekranlarında yayınlanacak.

AFC Kupası'nda ise Al Ahed – Al Nahda karşılaşması 19.00'da Smart Spor 2, Spor Smart 2 ekranlarından izlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapsamında ise 22.00'da Barcelona ile PSG karşılaşacak. CBC Sport ve Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Bir diğer maç ise Dortmund – Atletico Madrid olacak. TV 8 Buçuk ve Exxen'de yayınlanacak olan mücadele 22.00'da başlıyor.