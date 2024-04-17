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17 Nisan 2024 08:08 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:14

17 nisan 2024 hava durumu, İstanbul'da yağmur yağabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 nisan 2024 hava durumu, İstanbul&#039;da yağmur yağabilir

İstanbul ve çevresinde yaşayanlar için hava durumu oldukça önemli bir konu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar görülecek. Ancak, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bugünün hava durumu raporuna göre, İstanbul ve çevresinde yer alan Marmara bölgesi ile Ege kıyılarında yerel olarak sağanak yağışlar görülecek. Bu durum, günlük hayatı etkileyebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarlara dikkat edilmesi gerekiyor.

17 nisan 2024 hava durumu, İstanbul'da yağmur yağabilir - 1. Resim

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu da unutulmamalı.

Bu güncel hava durumu bilgileri ışığında, dışarı çıkmadan önce gerekli önlemleri almak ve hava koşullarına uygun hareket etmek önemli.

 
 
Kaynak: TGRT Haber
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