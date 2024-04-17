17 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:54
17 Nisan 2024 sabah 6 civarı Kağıthane’de şiddetli patlama sesi duyuldu
Kağıthane'de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde yaşanan şiddetli patlama seslerini duyduklarını paylaştılar. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
İçeriğine Kağıthane çevresindeyaşayan vatandaşlar sosyal medyada bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
Çevrede oturan pek çok kişi aynı durumu araştırırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Saat 6 civarında gerçekleşen bu olay, çevrede oturan pek çok kişinin endişesine sebep oldu.
Ancak, henüz resmi bir açıklama gelmediği için patlamanın kaynağı ve nedeni belirsizliğini koruyor.
Kaynak: TGRT Haber