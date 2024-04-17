17 Nisan 2024 sabah 6 civarı Kağıthane’de şiddetli patlama sesi duyuldu

17 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:54

İçeriğine Kağıthane çevresindeyaşayan vatandaşlar sosyal medyada bir patlama sesi duyduklarını belirtti.

Çevrede oturan pek çok kişi aynı durumu araştırırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saat 6 civarında gerçekleşen bu olay, çevrede oturan pek çok kişinin endişesine sebep oldu.

Ancak, henüz resmi bir açıklama gelmediği için patlamanın kaynağı ve nedeni belirsizliğini koruyor.