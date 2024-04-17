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17 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:54

17 Nisan 2024 sabah 6 civarı Kağıthane’de şiddetli patlama sesi duyuldu

Kağıthane'de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde yaşanan şiddetli patlama seslerini duyduklarını paylaştılar. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 Nisan 2024 sabah 6 civarı Kağıthane’de şiddetli patlama sesi duyuldu

İçeriğine Kağıthane çevresindeyaşayan vatandaşlar sosyal medyada bir patlama sesi duyduklarını belirtti.

Çevrede oturan pek çok kişi aynı durumu araştırırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saat 6 civarında gerçekleşen bu olay, çevrede oturan pek çok kişinin endişesine sebep oldu.

Ancak, henüz resmi bir açıklama gelmediği için patlamanın kaynağı ve nedeni belirsizliğini koruyor.

Kaynak: TGRT Haber
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