18 Nisan bugün olan en son depremler listesi (AFAD)

17 Nisan 2024 23:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:02

Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde 18 Nisan günü hissedilen tüm depremlerin saat kaçta olduğuna, konumuna ve şiddetine erişebiliyoruz.

Rasathanesi verileri şöyle:

AFAD aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin bilgilerine anlık olarak erişiyoruz. İstanbul, Antalya, Balıkesir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'ta olan tüm sarsıntılar hakkında...

SON DEPREMLER LİSTESİ