17 Nisan 2024 23:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:02
18 Nisan bugün olan en son depremler listesi (AFAD)
Bugün meydana gelen tüm sarsıntıların detaylarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Sarsıntı hissedenler ise az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularına cevap arıyor. İşte liste...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayesinde 18 Nisan günü hissedilen tüm depremlerin saat kaçta olduğuna, konumuna ve şiddetine erişebiliyoruz.
Rasathanesi verileri şöyle:
AFAD aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen depremlerin bilgilerine anlık olarak erişiyoruz. İstanbul, Antalya, Balıkesir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'ta olan tüm sarsıntılar hakkında...
Kaynak: TGRT Haber