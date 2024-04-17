18 Nisan hava durumuna göre yarın gök gürültülü sağanak ve yağmur bekleniyor

17 Nisan 2024 21:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:12

Türkiye'nin 18 Nisan günü nasıl bir havaya uyanacağı merak ediliyor. Edirne ve Kırklareli illerinde beklenen sağanak yağış uyarılarının ardından yarın yağmur var mı araştırılmakta. İşte 18 Nisan hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın yağmur olması beklenmekte. Tekirdağın iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Afet Koordinasyon Merkezi, gök gürültülü sağanak yağışın hakim olmasını beklediklerini açıklayarak uyarıda bulundu.

Gece yarısından itibaren Kuzeybatı'da gök gürültülü yağışın olması bekleniyor ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

EDİRNE 12°C, 21°C

Yer yer çok bulutlu. Gece yarısından sonra sağanak tahmin ediliyor.

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu. Erken saatlerden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörüldü.

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Akşam geç saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmekte.

18 Nisan hava tahmini haritası şöyle:

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yarın Kayseri'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde Perşembe günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."