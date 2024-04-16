19 Nisan 2024 BİM aktüel katalogu yayınlandı! Elektrikli Bisiklet, Smart Drone, Tezgah Altı Buzdolabı ve pek çok ürün...

16 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:42

Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalog uygun fiyatlı ürünleriyle de ilgi odağı oldu. Mutfak eşyası eksiklerini tamamlamak isteyenlerin almak için sabırsızlandığı bardak takımları, tabaklar, bilgisayar oyunu sevenler için gaming kulaklık, oyuncu klavyesi ve led mouse gibi yüzlerce ürün 19 Nisan 2024 Perşembe Günü Bim Marketlerinde yer alacaktır.

BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD Google Tv 17.499 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.999 TL

LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Polosmart PSC 46 Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL