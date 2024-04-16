19 Nisan 2024 BİM aktüel katalogu yayınlandı! Elektrikli Bisiklet, Smart Drone, Tezgah Altı Buzdolabı ve pek çok ürün...
BİM Marketlerinin 19 Nisan 2024 Cuma aktüel ürünleri yayınlandı. Her bütçeye uygun fiyatlarıyla ilgi çeken katalogda en çok merak edilen ürün Elektrikli Bisiklet ve Smart Drone oldu. BİM Markete bu hafta neler geliyor? Aktüel ürünler sayfamızda yer almaktadır.
Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalog uygun fiyatlı ürünleriyle de ilgi odağı oldu. Mutfak eşyası eksiklerini tamamlamak isteyenlerin almak için sabırsızlandığı bardak takımları, tabaklar, bilgisayar oyunu sevenler için gaming kulaklık, oyuncu klavyesi ve led mouse gibi yüzlerce ürün 19 Nisan 2024 Perşembe Günü Bim Marketlerinde yer alacaktır.
BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet 39.999 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD Google Tv 17.499 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.999 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL
Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL
Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL
Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL
Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL
Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Polosmart PSC 46 Tıraş Makinesi 349 TL
Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL
Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.599 TL
Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL