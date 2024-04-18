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18 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:49

20-21 Nisan'da kafe ve restoranlar gitmeme çağrısı yapıldı | Fahiş yemeğe boykot hashtagi ne anlama gelir?

Sosyal medya platofromu X (Twitter) gündem olan "#fahişyemeğeboykot" etiketinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca 20-21 Nisan tarihlerinde neden restoranlara gidilmeyeceği de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20-21 Nisan&#039;da kafe ve restoranlar gitmeme çağrısı yapıldı | Fahiş yemeğe boykot hashtagi ne anlama gelir?

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yeni bir etiket başlatıldı. 

Kısa sürede birçok kullanıcının dikkatini çeken "#fahişyemeğeBOYKOT" adlı etiket gündem oldu.

Vatandaşlar etiketin ne anlama geldiğini ve hafta sonu neden restoran ve kafelere gidilmeyeceğini araştırmaya başladı.

20-21 Nisan'da kafe ve restoranlar gitmeme çağrısı yapıldı | Fahiş yemeğe boykot hashtagi ne anlama gelir? - 1. Resim

"#fahişyemeğeBOYKOT" etiketi altında kullanıcılar kafe ve restoranlardaki artan gıda ürünlerinin fiyatları nedeniyle boykot çağrısı yapıyor. 

Boykotun ilk adımını ise bu hafta sonu atacaklarını belirtiyorlar.

Sosyal medyada etiketi destekleyen kullanıcılar tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gitmeme kararı alındı.

Kaynak: TGRT HABER
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