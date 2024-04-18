18 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:49
20-21 Nisan'da kafe ve restoranlar gitmeme çağrısı yapıldı | Fahiş yemeğe boykot hashtagi ne anlama gelir?
Sosyal medya platofromu X (Twitter) gündem olan "#fahişyemeğeboykot" etiketinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca 20-21 Nisan tarihlerinde neden restoranlara gidilmeyeceği de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yeni bir etiket başlatıldı.
Kısa sürede birçok kullanıcının dikkatini çeken "#fahişyemeğeBOYKOT" adlı etiket gündem oldu.
Vatandaşlar etiketin ne anlama geldiğini ve hafta sonu neden restoran ve kafelere gidilmeyeceğini araştırmaya başladı.
"#fahişyemeğeBOYKOT" etiketi altında kullanıcılar kafe ve restoranlardaki artan gıda ürünlerinin fiyatları nedeniyle boykot çağrısı yapıyor.
Boykotun ilk adımını ise bu hafta sonu atacaklarını belirtiyorlar.
Sosyal medyada etiketi destekleyen kullanıcılar tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gitmeme kararı alındı.
Kaynak: TGRT HABER