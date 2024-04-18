20-21 Nisan'da kafe ve restoranlar gitmeme çağrısı yapıldı | Fahiş yemeğe boykot hashtagi ne anlama gelir?

18 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:49

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yeni bir etiket başlatıldı.

Kısa sürede birçok kullanıcının dikkatini çeken "#fahişyemeğeBOYKOT" adlı etiket gündem oldu.

Vatandaşlar etiketin ne anlama geldiğini ve hafta sonu neden restoran ve kafelere gidilmeyeceğini araştırmaya başladı.

"#fahişyemeğeBOYKOT" etiketi altında kullanıcılar kafe ve restoranlardaki artan gıda ürünlerinin fiyatları nedeniyle boykot çağrısı yapıyor.

Boykotun ilk adımını ise bu hafta sonu atacaklarını belirtiyorlar.

Sosyal medyada etiketi destekleyen kullanıcılar tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gitmeme kararı alındı.