25 BİN TL ALTI LAPTOP MODELLERİ | Öğrenciler için yirmi bin liraya kadar olan PC modelleri ve sistem gereksinimleri

19 Nisan 2024 15:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:38

Vatandaşlar kendi bütçelerine göre ürünler aramaya devam etmekte. Genellikle aratılan sorulardan biri de “25 bin TL’ye kadar hangi laptop ve bilgisayarlar alınır?” olmakta.

Biz de bu konuya bir el atalım dedik ve size yardımcı olması açısından hazırladığımız 25 bin TL’ye alınacak laptopları listeledik.

25 BİN TL ALTI LAPTOP MODELLERİ

Artan kur ve vergi fiyatlarıyla ülkemizde de yurt dışına oranla laptop ve bilgisayar fiyatları 2-3 katına çıkmaktadır. Bütçenize uygun çeşitli laptop ve PC’ler aşağıdaki listedeki gibidir.

Dell G15 5511 G1555112400U (Yenilenmiş)

Ekran: 15,6 inç FHD WVA panel (120 Hz) 250 nit

İşlemci: 2,2 GHz – 4,5 GHz 6 çekirdek 12 sanal çekirdek Intel Core i5-11400H 12 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 256 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 56 Wh

Ağırlık: 2,44 kg (Plastik kasa)

Asus TUF Gaming A15 FA506ICB-HN178

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,0 GHz – 4,0 GHz AMD Ryzen 5 4600H 8 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 48 Wh

Ağırlık: 2,3 kg

Acer Aspire 7 A715-43G-R233 (NH.QHDEY.001)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 2,3 GHz – 4,3 GHz AMD Ryzen 5 5625U 16 MB 7 nm 15W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 128-bit (60W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 3 hücreli

Ağırlık: 2,15 kg

Monster Huma H5 V4.2

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (120 Hz)

İşlemci: 10 çekirdek (2P/8V) 12 thread 3,5 GHz – 4,7 GHz Intel Core i7-1255U 12 MB 10 nm

Ekran Kartı: Intel Iris Xe Graphics Eligible 1,25 GHz (Dahili)

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 (2×8 GB yükseltilebilir)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 3 hücreli 55 Wh

Ağırlık: 1,8 kg (Metal + Plastik kasa)

Acer Nitro 5 AN515-45-R423 (NH.QBAEY.005)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,2 GHz AMD Ryzen 5 5600H 16 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD (Bir M.2 bir SATA3 yuvası boşta)

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 56,5 Wh

Ağırlık: 2,2 kg (Plastik kasa)

Asus TUF Gaming FA506IEB-HN041

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,0 GHz – 4,0 GHz AMD Ryzen 5 4600H 8 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 48 Wh

Ağırlık: 2,3 kg

Acer Nitro 5 AN515-46-R22Y (NH.QGXEY.001)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,5 GHz AMD Ryzen 5 6600H 16 MB 6 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit (95W)

RAM: 8 GB 4800 MHz DDR5 (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 4 hücreli

Ağırlık: 2,00 kg (Plastik kasa)

Acer Nitro 5 AN515-45-R15G (NH.QBBEY.004)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,2 GHz AMD Ryzen 5 5600H 16 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD (Bir M.2 bir SATA3 yuvası boşta)

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 56,5 Wh

Ağırlık: 2,2 kg (Plastik kasa)

Acer Nitro 5 AN515-57-54LT (NH.QELEY.002)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 2,2 GHz – 4,5 GHz 6 çekirdek 12 sanal çekirdek Intel Core i5-11400H 12 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 8 GB 3200 MHz (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD (Bir M.2 bir SATA3 yuvası boşta)

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 56,5 Wh

Ağırlık: 2,2 kg (Plastik kasa)

Gigabyte G5 GD-51EE213SD

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 3,3 GHz – 4,5 GHz 12 çekirdek (4P/8E) 16 sanal çekirdek Intel Core i5-12500H 18 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 (2×8 GB)

Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 3 hücreli

Ağırlık: 2 kg (Plastik kasa, İngilizce Q Klavye)

HP Victus 16-e1010nt (68S26EA)

Ekran: 16,1 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,5 GHz AMD Ryzen 5 6600H 16 MB 6 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4 GB 128-Bit

RAM: 8 GB 4800 MHz DDR5 (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 70 Wh

Ağırlık: 2,46 kg (Plastik kasa)

Monster Abra A5 V17.2.3

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 2,2 GHz – 4,5 GHz 6 çekirdek 12 sanal çekirdek Intel Core i5-11400H 12 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4 GB 128-Bit

RAM: 16 GB 3200 MHz (2×8 GB yükseltilebilir)

Depolama: 500 GB NVMe M.2 SSD (Bir M.2 bir SATA3 yuvası boşta)

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 41 Wh 4 hücreli

Ağırlık: 2,2 kg (Alüminyum & Güçlendirilmiş Plastik)

Acer Nitro 5 AN515-57-5093 (NH.QESEY.001)

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 2,2 GHz – 4,5 GHz 6 çekirdek 12 sanal çekirdek Intel Core i5-11400H 12 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GDDR6 4 GB 128-Bit (75W)

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 (1×16 GB, bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD (Bir M.2 bir SATA3 yuvası boşta)

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 56,5 Wh

Ağırlık: 2,2 kg (Plastik kasa)

HP Victus 16-d1048nt (68P33EA)

Ekran: 16,1 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 3,3 GHz – 4,5 GHz 12 çekirdek (4P/8E) 16 sanal çekirdek Intel Core i5-12500H 18 MB 10 nm

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6 4 GB 128-Bit

RAM: 8 GB 4800 MHz DDR5 (Bir yuva boşta)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 70 Wh

Ağırlık: 2,46 kg (Plastik kasa)

Apple MacBook Air 13.3″ M1 (8GB/256GB)

Ekran: 13,3 inç 2560 x 1600 piksel QHD IPS

İşlemci: 3,2 GHz Apple M1 8 çekirdek 8 sanal çekirdek 16 MB cache 5 nm

Ekran Kartı: Apple M1 7 Çekirdek GPU (Dahili)

RAM: 8 GB LPDDR4 4266 MHz (Lehimli, yükseltme yok)

Depolama: 256 GB NVMe M.2 SSD (Lehimli, yükseltme yok)

İşletim Sistemi: Mac OS Big Sur

Pil: 49,9 Wh

Ağırlık: 1,29 kg

Gigabyte A5 K1-AEE1130SD

Ekran: 15,6 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,2 GHz AMD Ryzen 5 5600H 16 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6 6 GB 192-Bit

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 (2×8 GB)

Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 3 hücreli

Ağırlık: 2,4 kg (Alüminyum kapak, İngilizce Q Klavye)

HP Victus 16-e0073nt (68P42EA)

Ekran: 16,1 inç FHD IPS (144 Hz)

İşlemci: 6 çekirdek 12 thread 3,3 GHz – 4,2 GHz AMD Ryzen 5 5600H 16 MB 7 nm 45W

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 GDDR6 6 GB 192-Bit

RAM: 8 GB 3200 MHz DDR4 (2×4 GB yükseltilebilir)

Depolama: 512 GB NVMe M.2 SSD

İşletim Sistemi: FreeDOS

Pil: 70 Wh

Ağırlık: 2,46 kg (Plastik kasa)

NOT: Fiyatlar güncel piyasada hızlı değişebilir.

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