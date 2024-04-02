2014 yılında belediyelerdeki eş başkanlık uygulaması durdu

02 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:11

Diyarbakır'ın 7 ilçe belediyesinde olan eş başkan uygulamasına dair yapılan inceleme sonucunda Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, hukuka uygun olmadığının kararı yıllar önce verilmişti.

Diyarbakır Valiliği'nin mahkemeye yaptığı başvuruda belediyenin "Eş başkanlar çalışma yönetmeliği" ile ilişkin alınan kararın hukuka aykırı olduğu vurgulanarak yürütmenin iptalini istenmişti. Dava Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi konu ile ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Bunun dünyada örnekleri bulunmaktadır. Yargı yürürlükteki yasalara uygun görmediyse TBMM'nin yasal değişiklik yaparak konuyu yasal hale getirmesi gerekir"

Mahkeme kararında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Anayasa, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda ve başka yasalarda belediye eş başkanlığıyla ilgili bir düzenleme yapılmadığı, yasada belediye organlarının, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanını ifade ettiğinin belirtildiği, eş başkanlık kurumuyla ilgili olarak sadece Siyasi Partiler Kanunu'nda bir düzenleme yapıldığı, yönetmeliğe dayanak alınan Belediye Kanunu'nda ise belediye eş başkanı müessesine yer verilmediği; dolayısıyla yasalarda öngörülmeyen belediye eş başkanlık hususunun yönetmelik ile düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda 'Belediye eş başkanları çalışma yönetmeliği'nin kabulüne ilişkin meclis kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."