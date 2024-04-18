2024 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı | BİLSEM 2. ve 3. sınıf sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı

18 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:36

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yeteneklere sahip öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat - 14 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan yani bugün açıklandı.

Sonuçların açıklanması ile birlikte sınava katılan öğrenciler 2. ve 3. sınıf sınav sonuçları sorgulama ekranına nasıl erişeceğini merak etmeye başladı.

Sınav sonuçlarına erişmek isteyen 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin MEB'in resmi sitesine girmeleri gerekiyor.

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirme işleminin hemen ardından ise bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

MEB'in yayınladığı takvime göre bu süreçten de başarılı geçen öğrenciler 31 Temmuz tarihinde açıklanacak.