15 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:46
2024 EKPSS sınav giriş belgeleri bugün yayınlandı! Sınav 28 Nisan'da yapılacak
"2024 EKPSS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Ayrıca adaylar EKPSS sınavı ve kura başvuruları ne zaman gibi konuların da cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) takvimi yayınlandı. Takvimin yayınlanması ile birlikte sınava girecek olan adaylar EKPSS giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. 2024 EKPSS giriş belgeleri bugün yayınlandı. Detaylar, haberimizdedir.
2024 EKPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM tarafından 2024 EKPSS sınav giriş belgeleri bugün yayınlandı. Sınava girmek için başvuru yapan bütün adayların giriş yerleri belli oldu.
2024 EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre 2024 EKPSS sınavı 28 Nisan tarihinde düzenlenecek. 6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.
Kaynak: TGRT HABER