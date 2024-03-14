2024 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

14 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:26

Evde bakım maaşı ödeme tarihi için bekleyiş devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatar, yattı mı? Evde bakım maaşı 2024 ne kadar, nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin genellikle ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Güncel ödeme durumu için ilgili haberleri takip etmek önemli.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı ödeme bilgisi e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor. Ayrıca, SMS ve e-Devlet ekranı da ödeme bilgisini görüntülemek için kullanılabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde önemli bir artış yapıldığını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında evde bakım yardımı miktarı 7.608 lira olarak belirlendi. Bu artışla birlikte destekten faydalananların maddi durumu önemli ölçüde iyileştirilmiş oldu.