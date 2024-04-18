2024 öğretmen atamaları takvimi ve en çok atama yapılan branşlar

18 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:48

2024 öğretmen atamalarını birçok öğretmen adayı heyecanla beklemekteydi. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Öğretmen atamalarının çok fazla uzamayacağını söyleyen cumhurbaşkanımız atamaların da hızlı bir şekilde yapılacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda 45 bin öğretmen ataması; İlköğretim, Özel Eğitim, Rehberlik, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi, Fen Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve İngilizce branşlarında daha fazla atama yapılmıştı. Bu yıl ise en çok atama yapılacak bölümlerle ilgili; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk kabine toplantısının ardından bu yıl ihtiyaç açığına göre atama yapacaklarını söyledi.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından öğretmen atamalarıyla ilgili: “Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız.” ifadelerinde bulundu.

Atama takvimi henüz yayınlanmamıştır ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından verilecek sayı ile kadro ve takvimin belli olacağını açıkladı.

2024 BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takviminin ve kadroların belirlenmesi ile 2024 branş dağılımı belli olacaktır. Ancak geçen yıl yapılan branş dağılımları şu şekilde:

Beden Eğitimi: 1.100

Coğrafya: 750

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2.604

Fen Bilimleri: 2.064

Fizik: 787

Görsel Sanatlar: 602

İlköğretim Matematik: 2.656

İngilizce: 2.433

Matematik: 2.317

Okul Öncesi 3.269

Özel Eğitim 2.306

Rehberlik 3.604

Tarih: 1.408

Türk Dili ve Edebiyatı 1.839

Türkçe: 2.341

Sınıf Öğretmenliği: 7.878

Atamalar her yıl hemen hemen aynı tarihlerde yapıldığından 2024 yılının Nisan ayında atama takviminin açıklanması bekleniyor.