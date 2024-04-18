2024 öğretmen atamaları takvimi ve en çok atama yapılan branşlar
Öğretmen adayları 2024 yılında kaç öğretmen ataması yapılacağını ve hangi branşların en çok ataması olduğunu merak etmekte. Peki 2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
2024 öğretmen atamalarını birçok öğretmen adayı heyecanla beklemekteydi. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Öğretmen atamalarının çok fazla uzamayacağını söyleyen cumhurbaşkanımız atamaların da hızlı bir şekilde yapılacağını belirtti.
Geçtiğimiz yıllarda 45 bin öğretmen ataması; İlköğretim, Özel Eğitim, Rehberlik, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi, Fen Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve İngilizce branşlarında daha fazla atama yapılmıştı. Bu yıl ise en çok atama yapılacak bölümlerle ilgili; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk kabine toplantısının ardından bu yıl ihtiyaç açığına göre atama yapacaklarını söyledi.
2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından öğretmen atamalarıyla ilgili: “Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız.” ifadelerinde bulundu.
Atama takvimi henüz yayınlanmamıştır ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından verilecek sayı ile kadro ve takvimin belli olacağını açıkladı.
2024 BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Atama takviminin ve kadroların belirlenmesi ile 2024 branş dağılımı belli olacaktır. Ancak geçen yıl yapılan branş dağılımları şu şekilde:
Beden Eğitimi: 1.100
Coğrafya: 750
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2.604
Fen Bilimleri: 2.064
Fizik: 787
Görsel Sanatlar: 602
İlköğretim Matematik: 2.656
İngilizce: 2.433
Matematik: 2.317
Okul Öncesi 3.269
Özel Eğitim 2.306
Rehberlik 3.604
Tarih: 1.408
Türk Dili ve Edebiyatı 1.839
Türkçe: 2.341
Sınıf Öğretmenliği: 7.878
Atamalar her yıl hemen hemen aynı tarihlerde yapıldığından 2024 yılının Nisan ayında atama takviminin açıklanması bekleniyor.