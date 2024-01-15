2024 yerel seçimleri son anketler ne diyor? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İstanbul'da güncel seçim anketi...

15 Ocak 2024 17:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:08

Türkiye adım adım 2024 yerel seçimlerine doğru ilerliyor. 75 günden az bir süre kalan seçimlerde son anketler ne diyor? Hangi parti önde? İstanbul ve Ankara için ibre kimi gösteriyor? İşte 2024 yerel seçimleri son anket sonuçları...

SON ANKETLER NE DİYOR?

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçim öncesi siyasi kulisler hareketlendi. Peş peşe açıklanan adaylardan sonra vatandaşlar oy verecekleri isimleri araştırmaya başladı. Seçim hazırlıkları sürerken anketlerin sonuncusu Areda Survey'den geldi. Seçmenlerin eğilimlerini ölçen son anketlerde kim önde? İstanbul'u kim kazanır?

ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE KİME OY VERECEKSİNİZ?

2 bin 94 kişiyle 28 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında Areda Survey tarafından yapılan 2024 yerel seçim anketlerinde seçmenin gönlünde siyasiyi gözler önüne serdi. Peki yapılan bu son ankette hangi parti en çok oy kaybeden oldu? Megakent İstanbul'u kim alacak? AK Parti adayı mı CHP adayı mı önde? İşte detaylar...

SEÇİMLERDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette seçmen son sözü söyledi. Katılımcıların yüzde 38,6'sı AK Parti dedi. ikinci sırada ise yüzde 25,4’lük oy oranıyla CHP yer aldı. İYİ Parti yaprak dökümüne rağmen oy oranının yüzde 9,1 düzeyinde sabit tuttu. MHP’de ise önceki seçime göre oy düşüşü yaşandı. Diğer partilere verilen oy ise yüzde 10.8 olarak kaldı.

GENEL SEÇİMLERE GÖRE OY ORANI DEĞİŞTİ Mİ?

Son ankette ise çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Areda Survey yerel seçim anketinde 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 96,6’sının oyunu değiştirmeyeceği ortaya çıktı. CHP’lilerin yüzde 13’ü, İYİ Partililerin yüzde 18,3’ü ise genel seçimlere göre oy değişikliği yapacağını vurguladı.