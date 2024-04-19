21 Nisan Pazar günü İstanbul Şişli'de Kazım Orbay Caddesi, Mithat Paşa Caddesi'nde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

19 Nisan 2024 15:36 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:02

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Nisan Pazar günü kutlanacak.

Kutlamalar kapsamında İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı.

Vatandaşlar trafiğe kapatılacak olan yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor.

21 Nisan Pazar günü Şişli'de saat 11.00 - 17.00 arasında trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nin Silahşör Caddesi girişinden Harzemşah Sokak girişine kadar olan bölümü trafiğe kapatılacak.

19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak bölümüne kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak bölümüne kadar araç trafiğine kapalı kalacak.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden Örnek Sokak bölümüne kadar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak olan yolların alternatif güzergahları ise şöyle: