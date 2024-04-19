19 Nisan 2024 15:36 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:02
21 Nisan Pazar günü İstanbul Şişli'de Kazım Orbay Caddesi, Mithat Paşa Caddesi'nde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
21 Nisan Pazar günü İstanbul Şişli'de hangi yolların trafiğe kapatılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yolların alternatif güzergahları da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Nisan Pazar günü kutlanacak.
Kutlamalar kapsamında İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı.
Vatandaşlar trafiğe kapatılacak olan yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor.
21 Nisan Pazar günü Şişli'de saat 11.00 - 17.00 arasında trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:
- Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nin Silahşör Caddesi girişinden Harzemşah Sokak girişine kadar olan bölümü trafiğe kapatılacak.
- 19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak bölümüne kadar araç trafiğine kapalı olacak.
- Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak bölümüne kadar araç trafiğine kapalı kalacak.
- Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden Örnek Sokak bölümüne kadar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak olan yolların alternatif güzergahları ise şöyle:
- Silahşör Caddesi
- Harzemşah Sokak
- Doktor Şevket Bey Sokak
- Opr. Raif Bey Sokak
- Talimhane Sokak
- Hilal Sokak
- Kısmet Sokak
- Mithatpaşa Caddesi
- Örnek Sokak
Kaynak: TGRT HABER