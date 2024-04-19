21 Nisan Pazar İstanbul'da hava durumu bulutlu olacak

19 Nisan 2024 07:41 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 07:44

İstanbul'da hafta sonu için hava durumu tahminleri belli oldu. Pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece olacak? İşte, detaylar...

İstanbul'da hafta sonu hava durumu tahminleri güncellendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu olacak.

Pazar günü beklenen sıcaklık ise 21 derece olacak.

Hafta sonu hava durumuyla ilgili yapılan tahminlere göre, İstanbul'da bulutlu bir hava bekleniyor.

Bugün için hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli bir hava öngörülürken, yarın ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.