21 Nisan'da Üsküdar sahilinde yapılacak olan BtcTurk boğa koşusunda 2.1 Bitcoin verilecek

18 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:07

BtcTurk tarafından Bitcoin'in 21 milyonluk arzına atıfta bulunmak için 21 kilometrelik yarı maraton düzenlenecek.

BtcTurk Boğa Koşusu adlı maratona katılan vatandaşlara 2.1 Bitcoin değerinde 238 ödül dağıtılacak.

Vatandaşlar koşuya nasıl başvurulacağını, ne zaman ve nerede olacağını araştırıyor.

BtcTurk Boğa Koşusu 21 Nisan saat 09.00'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılacak.

Koşuya başvurmak isteyen vatandaşların koşu için açılan siteye kayıt olmaları ve hesaplarını bağlamaları gerekiyor.

BtcTurk'un maratonu 3 bölümden oluşuyor. Bunlar "21 Kilometrelik Yarı Maraton", "10 Kilometrelik Halk Koşusu" ve "Kısa Mesafe Boğa Kostümü Koşusu" olarak ayrılıyor. Hepsinin kendine özel ödülleri bulunuyor.