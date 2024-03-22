22 Mart 2024 Benzin ve motorin fiyatları

22 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:00

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. 23 Mart 2024 itibarıyla motorin fiyatlarında indirim beklenirken, benzin fiyatlarında ise değişiklik yok. Detaylar haberimizde!

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki değişiklikler sonrasında, motorin fiyatlarında 23 Mart Cumartesi günü için 1 liralık bir indirim öngörülüyor. Ancak benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 lira olarak belirlendi. Benzin ise litre başına 43.44 lira civarında satılıyor. Önceki günlerde yaşanan fiyat artışlarının ardından, motorin fiyatlarında beklenen indirim vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.