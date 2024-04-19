23 Nisan'da bankalar resmi tatil sebebiyle kapalı olacak
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Bankada işlem yapacak olanlar kapalı mı, açık mı sorusuna cevap aradı. İşte tatil olacak olan resmi kurumlar...
23 Nisan'a az bir süre kala hastane, sağlık ocağı, noter ve bankaların hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Resmi tatil sebebiyle resmi kurumlar kapalı olacak.
Bu sene Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil sayılan bu günde bankalar hizmet vermeyecek.
Salı günü, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilecek ve çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Üniversiteler de eğitime bir gün ara verilecektir.
Kapalı olan kurumlar arasında noter, borsa, belediye, kaymakamlık, sağlık ocakları, aile hekimleri gibi resmi kurumlar yer alıyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan bayramdır.
2024 yılı resmi tatil günleri ve takvimi şöyle:
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı
11 Nisan Ramazan Bayramı
12 Nisan Ramazan Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı
17 Haziran Kurban Bayramı
18 Haziran Kurban Bayramı
19 Haziran Kurban Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi