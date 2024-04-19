23 Nisan'da bankalar resmi tatil sebebiyle kapalı olacak

19 Nisan 2024 17:36 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:46

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan'da İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tatil yapacak

23 Nisan'a az bir süre kala hastane, sağlık ocağı, noter ve bankaların hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Resmi tatil sebebiyle resmi kurumlar kapalı olacak.

Bu sene Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil sayılan bu günde bankalar hizmet vermeyecek.

Salı günü, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilecek ve çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Üniversiteler de eğitime bir gün ara verilecektir.

Kapalı olan kurumlar arasında noter, borsa, belediye, kaymakamlık, sağlık ocakları, aile hekimleri gibi resmi kurumlar yer alıyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan bayramdır.

2024 yılı resmi tatil günleri ve takvimi şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı

11 Nisan Ramazan Bayramı

12 Nisan Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı

17 Haziran Kurban Bayramı

18 Haziran Kurban Bayramı

19 Haziran Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi